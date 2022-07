Ausbildung in Mettmann : Mit mittlerem Schulabschluss bei Polizei einsteigen

Ratingen Das neue Ausbildungsangebot gilt für Absolventen, die einen mittleren Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe haben.

(RP/kle) Es ist ein Premieren-Angebot: Absolventen mit mittlerem Schulabschluss können mit Beginn des Schuljahres 2023/24 im Kreis Mettmann über einen neuen Bildungsgang bei der Polizei Nordrhein-Westfalen einsteigen. Den Zuschlag für die Teilnahme an dem vom Land initiierten Schulversuch hat das Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann jetzt vom Schulministerium des Landes erhalten, heißt es aus der Kreisverwaltung Mettmann. Der Bildungsgang richtet sich an Absolventen, die einen mittleren Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. Die offizielle Bezeichnung des Bildungsgangs lautet „Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ – kurz: Fachoberschule Polizei oder FOS Polizei. In diesem zweijährigen Bildungsgang wird die Fachhochschulreife und damit die Zugangsvoraussetzung für einen anschließenden Bachelorstudiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW erworben. In Klasse 11 wird ein Praktikum (drei Tage Praxis, zwei Tage Unterricht pro Woche) bei der Polizei absolviert, die Klasse 12 besteht aus Unterricht und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.