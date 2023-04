Kultur in Mettmann Mit drei Premieren in den Frühling starten

Den Auftakt macht der Tanz in den Mai. Hier sind nicht nur Tanzpaare willkommen, bei lockerer Partystimmung mit Musik quer durch die Generationen ist für alle Tanzwütigen etwas dabei. Das Tanzhaus Constanze Krauss beteiligt sich gleich zweifach. Zum einen präsentieren sich verschiedene Showtanzgruppen im Theatersaal, zum anderen gibt es vorher gleich zwei Chancen, leicht eingerostete Tanzfähigkeiten wieder den nötigen Hüftschwung zu verpassen: Constanze Krauss bietet am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr in ihrer Tanzschule Neanderstraße und auch vor dem Tanzabend um 19 Uhr in der Kulturvilla einen kostenlosen Schnupperkursus an. „Kenntnisse im Paartanz sind natürlich keine Voraussetzung für einen Besuch“, betont Constanze Krauss. Ein bisschen Mut gehört vielleicht dazu.