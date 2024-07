Mit dem Info-Mobil der Polizei in der Fußgängerzone Wenn der Trickbetrüger wieder klingelt

Für solche Idee, Sorgen und Hinweise der Bürger ansprechbar zu sein – das ist die Idee des Info-Mobils, mitten in der Fußgängerzone. Gemeinsam mit den beiden Mettmanner Bezirksbeamtinnen Michaela Jordan und Silke Stephan sind drei ASSE an diesem Vormittag unterwegs. So werden die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer vom „Aktionsbündnis Seniorensicherheit“ genannt. Christtraut Heckers, Brigitte Sappelt und Klaus Haxel sind in ihren leuchtend blauen Westen gut zu erkennen. Sie schwärmen von der ersten Minute an aus, begrüßen Bekannte und Freunde, die vorbeischlendern, und verteilen heute eine Broschüre, in der vor Taschendieben gewarnt wird. „Wir gehen auch unsere Runden auf dem Jubi. Und haben dabei schon oft auf Portemonnaies hingewiesen, die gut sichtbar ganz oben auf dem Rollator lagen.“ Solche Gelegenheiten machen Diebe. Und wenn der Hinweis von einem Mit-Senior kommt, wirkt es nicht gleich wie eine strenge polizeiliche Ermahnung.