Aktiv in Mettmann Mit dem Fahrrad durchs Neandertal

Anmelden können sich interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer am 8. Juni ab 8.30 Uhr auf dem Gelände des Berufskollegs ‚bkn‘, Koenneckestrasse 25 in Mettmann. Parkplätze und Duschen sind vorhanden. Um die Veranstaltung zu organisieren und die Verpflegungsstationen mit Wasser und Snacks auszustatten, erhebt der RV Edelweiß eine Anmeldegebühr in Höhe von 9 Euro. Für Mitglieder des Bundes Deutscher Radfahrer gibt es eine Ermäßigung von zwei Euro.