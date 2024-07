Leitstelle des Kreises Mettmann Wüst will KI-Übersetzer treffen

In Mettmann hat dem Vernehmen nach hat vor allem eine neue Errungenschaft das Interesse geweckt. Es geht dabei um Notrufe, die bei der Leitstelle des Kreises in fremden Sprachen eingehen. Seit Kurzem wird das Modul „Asgard Live Translation“ eingesetzt, zum ersten Mal in einer NRW-Leitstelle. Dieses Modul ermöglicht die Übersetzung von Telefonaten in beide Richtungen. So wird ein Hilferuf in einer fremden Sprache in Deutsch übersetzt und die Fragen und Anweisungen aus der Leitstelle zurück in diese Sprache.