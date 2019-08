Kreis Mettmann : Noll kündigt Rückzug aus Bundestag an

Mettmann/Erkrath Seit 2002 vertritt die CDU-Parlamentarierin den Südkreis Mettmann in Berlin. 2021 will sie nicht mehr antreten.

Vor 17 Jahren war die Rechtsanwältin über die CDU-Landesliste für den Wahlkreis 104 (Mettmann, Erkrath, Langenfeld, Monheim, Hilden und Haan) in den Bundestag eingezogen. Danach holte sie viermal hintereinander den Wahlkreis 104 als Direktkandidatin – zweimal gegen Polit-Promi Peer Steinbrück (SPD) und zuletzt 2017 mit 44,6 Prozent der Stimmen vor Jens Niklaus (SPD: 25,7 Prozent). In Berlin ist Noll als Familienpolitikerin ihrer Fraktion aktiv. Von 2014 bis Januar 2017 war Noll Mitglied im Verteidigungsausschuss, dann wurde sie vorübergehend zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt. „Ein Ministeramt habe ich nicht angestrebt“, antwortete sie am Freitag auf Nachfrage. „Mir war es immer wichtig, in meinem Wahlkreis präsent zu sein.“