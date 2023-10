Aktion in Metzkausen Bürgerverein pflanzt fleißig und räumt auf

Insgesamt nahmen 23 Helfer an der Aktion am Samstag teil. Die Altersstruktur erstreckte sich von jung bis alt. Auch das Wetter spielte mit. Schließlich blieb es am Nachmittag trocken. Ideal also zum Graben und Säen. „Gemeinsam arbeiten macht einfach Spaß. Bei solchen Aktionen trifft man dann häufig auch viele alte Bekannte“, so Neumann über den Charme der Pflanz- und Säuberungsaktion.