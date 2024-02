Vortrag in Mettmann Vom Sog der Straße

Migration ist kein Faktor für Jugendkriminalität, sofern in der Gesellschaft keine systematische Benachteiligung stattfindet, lautet eine der Haupterkenntnisse von Professor Dr. Menno Baumann. Doch die, das zeigen wissenschaftliche Ergebnisse, finden leider statt. Der Fachmann für Intensivpädagogik und Soziale Arbeit, mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe und einem Lehrauftrag an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf, war jetzt zu Gast an der Beckershoffstraße.