Musikvortrag der Volkshochschule Ein bisschen Wagner-Festspiel auch in Mettmann

Die Opern sind ein Großunternehmen mit einer Vielzahl an Solisten, großem Choraufgebot plus opulenter Orchesterbesetzung. Das beeindruckende Bühnenstück soll an vielfältigen Musikbeispielen – Christian Thilemann triumphierte mit den „Meistersingern“ in Dresden – und Erläuterungen vorgestellt werden. Die Veranstaltung findet von 20 bis 21.30 Uhr an der Schwarzbachstraße 28 statt. Eine schriftliche Anmeldung zum Entgelt von 13 Euro (ermäßigt 7 Euro) ist erforderlich. Weitere Infos und Anmeldung zur Veranstaltung (G2214) per E-Mail an info@vhs-mettmann.de, via www.vhs-mettmann.de sowie unter Tel. 02104-13920.