Herausforderungen in Mettmann Die Gastronomen sind am Limit

Corona, Inflation, Personalmangel, die Gastro-Branche steht vor komplexen Herausforderungen. Besonders zunehmend fehlendes Personal und steigende Kosten bringt sie in die Bredouille. Auch die Gastronomie-Szene im Kreis Mettmann ist betroffen. Jobs in Hotellerie und Gastronomie bleiben unbesetzt, derzeit sind vor allem Arbeitsplätze in Küchen betroffen. Nachwuchs findet sich nur schwer, Ausbildungsplätze in der Gastronomie bleiben offen, wie die Agentur für Arbeit und die Gewerkschaft NGG mitteilen.