Coronavirus fordert Sozialarbeiter : Mehrgenerationenhaus öffnet virtuell

Mettmann Um jenseits des Notfalltelefons für junge Leute da zu sein, in Kontakt zu bleiben und den Jugendlichen eine Kommunikationsplattform zu bieten, werden jetzt per „Discord“ im Mehrgenerationenhaus endlich wieder die Türen geöffnet.

Kunst und Spiel Kunstobjekte, die bespielbar sind, sollen an verschiedenen Punkten in der Innenstadt wie Lambertuskirche oder Freiheitsstraße platziert werden. Dabei handelt es sich nicht um 08/15-Geräte, die theoretisch überall stehen könnten. Die Objekte sollen einen Kontext zu der Adresse, an der sie aufgestellt werden, bilden.

„Discord ist eine Plattform, auf der User in unterschiedlichen Räumen miteinander kommunizieren können“, erklärt Meven. „Wir haben dazu quasi die echten Räume ins virtuelle Haus gepackt.“ Per Textnachricht oder in sogenannten Sprach- und Videokanälen finden die jungen Leute nun online zueinander. „Wir sind uns alle einig: Das ist nur ein Behelf. Aber es ist extrem wichtig, Kontakt herzustellen und in Kontakt zu bleiben“, weiß Axel Meven. Jetzt beispielsweise beginnt für viele Schulabgänger die Bewerbungsphase. Normalerweise wurde dann in Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe eine sogenannte Perspektivplanung durchgeführt. „Ich habe Sorge, dass das jetzt verschludert wird.“ Jenseits dieser Hilfe bei der Berufsplanung fehlen aber auch die alltäglichen Begegnungen, die Arbeit wird auf eine harte Probe gestellt. „Normalerweise sind wir ein Treffpunkt, der auf Freiwilligkeit basiert“ im Moment geht diesbezüglich „gar nichts und es ist schwer, dann erahnen zu können, woran es den jungen Leuten fehlen könnte“, sagten Axel Meven über Ängste, Sorgen oder strukturlose Tage, an denen mancher sich am liebsten nur im Zimmer verkriechen würde. „Viele kapseln sich total ab.“ Nicht jedem ist es gegeben, unendlich lange im Web zu surfen oder Lieblingssendungen zu streamen. „Es gibt Familien, die mit drei Gigabyte auskommen müssen. Die sind ruckzuck aufgebraucht – und dann?“ Da bleibt kein Datenvolumen, um mit Freunden zu chatten.