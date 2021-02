Mehrere Straßen gesperrt : Rohrbrüche in Mettmann

Mettmann Am Donnerstagabend kam es zu mehreren Wasserrohrbrüchen im Stadtgebiet. Der größte Schaden ereignete sich auf der Goethestraße. Dort wurde die Straße unterspült und wurde gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet, die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mittwoch, 10. März, andauern.

Für Notfälle steht vor Ort ein Wasserwagen zur Verfügung, die Zugänge zu den Häusern und auch die Zufahrten mit dem PKW sind gewährleistet, Durchgangsverkehr ist nicht möglich. Weitere Schäden gab es in Metzkausen rund um die Peckhauser Straße. So hat es kleinere Rohrbrüche auf der Straße Am Hosthof auf Höhe der Hausnummern 1 bis 5 sowie auf dem Burenhofsweg gegeben. Dort wurden die vorübergehenden Sperrungen mittlerweile aufgehoben. Beide Rohrbrüche sollten nach Informationen der zuständigen Tiefbaufirma noch am Freitag behoben und die betroffenen Haushalte wieder normal mit Wasser versorgt werden.