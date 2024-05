Für manche Familien in Mettmann wirds teurer Mehreinnahmen durch neue Kitabeiträge

In Mettmann gibt es 18 Kitas plus die Angebote der Kindertagespflege. Die Verwaltung spricht in ihrer Vorlage von 1652 Plätzen für Mädchen und Jungen. Für 70 Prozent von ihnen würden aus diversen Gründen keine Beiträge erhoben. Gesetzlich festgelegt sei ein Beitragserlass für Familien mit niedrigen Einkommen und ein Erlass der Elternbeiträge zur Kinderbetreuung in den beiden letzten Jahren vor der Einschulung. Betroffen von neuen Kitagebühren wären demnach jene 491 Plätze, für die Eltern zurzeit zahlen. Außerdem muss entschieden werden, ob 261 Geschwisterkinder wie bislang kostenfrei bleiben oder ob demnächst auch für sie gezahlt werden muss.