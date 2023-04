Engagement in Mettmann Kinderschutzbund plant Turbo für die Hausaufgaben

Rund 1000 Kinder in Mettmann leben unterhalb der Armutsgrenze. Bereits in den Grundschulen kappen die prekären Lebensumstände viele Chancen der Mädchen und Jungen – falls sie keine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Genau an dieser Stelle setzt seit vielen Jahren der Kinderschutzbund Mettmann mit seiner Hausaufgabenhilfe an. Jetzt steht das bewährte System vor großen Veränderungen, wie der Vorsitzende Jürgen Winkelmann sagt. Zurzeit werden etwas mehr als 50 Kinder regelmäßig von vier hauptamtlichen, 16 ehrenamtlichen und 15 Schüler- und Studenten-Betreuern begleitet. Mit Beginn des kommenden Schuljahrs 2023/24 werde sich diese Arbeit in die Schulen verlagern. Dafür beginnt der Kinderschutzbund Mettmann jetzt mit der Suche nach weiteren Ehrenamtlern. Mindestens zehn Personen werden gesucht.