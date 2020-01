St. Sebastianus-Schützen in Mettmann : Mehr als nur eine Uniform

Daniel Gebauer, Erster Brudermeister, im Ornat des Offizierscorps. RP-Foto: Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Viele Details an der Uniform der Mettmanner Schützen weisen auf langjährige Traditionen hin.

Das Titularfest zu Ehren ihres Namensgebers ist das erste große Fest, das die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft im neuen Jahr feiert. Festlich geht es zu in der Neandertalhalle, und dabei dürfen die Uniformen natürlich nicht fehlen. Doch warum eigentlich Uniformen? Und was sagen all die Details wie Epauletten, Orden und Federn aus? Wir haben einmal nachgehakt – bei Daniel Gebauer, der zurzeit Erster Brudermeister ist. Er ließ sich in vollem Ornat des Offizierscorps fotografieren.

Der Hut Der Hut folgt dem kaiserlichen Stil aus der Jahrhundertwende. Die weißen Federn sind Gänsefedern. Der Federschmuck besteht aus 90 so genannten Bahnen, doch es sind noch sehr viel mehr Federn, aus denen er sich zusammensetzt. „Solch ein Hut kostet, ohne den Federbüschel, zwischen 100 und 200 Euro“, weiß Daniel Gebauer.

Info Schützenbruderschaft – Tradition seit 1435 Der Verein Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1435 wurde 1435 das erste Mal urkundlich erwähnt. Mitglieder Zurzeit sind rund

220 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Mitglied in insgesamt zehn Kompanien und Gruppen, die zum Verein gehören.

Die Jacke Sie kostet rund 400 Euro. Sie gehört zu einer Uniform, die militärischen Ursprungs ist und sich an Uniformen der Bruderschaften aus der Kaiserzeit anlehnt. Der Ursprung der Schützenbruderschaften resultiert aus dem Mittelalter und der Aufgabe, unter anderem die Kirchen zu schützen. Ab dem 18. Jahrhundert waren Bruderschaften in diese Aufgaben nicht mehr eingebunden, sondern das Schützenwesen entwickelte sich als Brauchtum ohne dienstliche Verpflichtungen in der heutigen Form. Das Vorbild für seine Uniform ist zirka 200 Jahre alt, schätzt Gebauer.

Die Epauletten Sie zeigen die Rangabzeichen eines Schützen, der eine Karriere vom Leutnant bis zum Oberst ablegen kann. Blanke Schulterplatten zeigen: Hier ist jemand Leutnant und damit erst am Beginn seiner Laufbahn. „Im Rhythmus von fünf Jahren wird man dann befördert“, erläutert Gebauer. Das erste Rangabzeichen, einen „Stern“, gibt’s ab Oberleutnant.

Kette mit großer Blüte „Sie dient rein der Außendarstellung“, erläutert Gebauer und ist bei den St. Sebastianus-Schützen in Mettmann die Kette des Ersten Brudermeisters. Dieser ist gleichsam der Vorsitzende des Vereins, der im Übrigen insgesamt nur zwei Ketten zu vergeben hat: die des Vorsitzenden und die des Schützenkönigs. Ein Brudermeister wird auf eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt, Gebauers laufende Amtszeit läuft im Februar nächsten Jahres ab.

Orden Das sind in der Regel individuelle Abzeichen je nach Ehrung. Einer dieser Orden ist dem Namenspatron gewidmet, ein anderer kann aber auch das Sebastianskreuz sein. Ein so genanntes Blumenhorn tragen die Mettmanner Schützen zur Befestigung von Blumen höheren Anlässen. Das Eichenlaub an den Aufschlägen der Uniformjacke dient zum einen als symbolischer Schmuck für Treue, Ehre und Standhaftigkeit, ist aber ebenfalls ein Rangabzeichen: Wer goldenes Eichenlaub am Revers hat, ist die Karriereleiter schon höher gestiegen.

Schuhe Für die Uniform gibt es keine besonderen Schuhe. Obwohl die Schützen viel marschieren müssen, sind Sport- oder Wanderschuhe nicht gerne gesehen. „Es sollten schon schwarze, schlichte Lederschuhe sein“, erläutert Gebauer. Insgesamt kann eine Uniform mit Hut, Rock und Säbel zwischen 800 und 1000 Euro kosten, wobei der Säbel mit 300 bis 400 Euro zu Buche schlägt.

Müssen Schützen immer eine Uniform tragen? Nein, sagt Daniel Gebauer. Passive Mitglieder müssen keine Uniform tragen. Allerdings dürfen sie dann nicht mit marschieren und auch die Königswürde bleibt ihnen vorenthalten.