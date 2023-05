Sport-Event in Mettmann Mehr als 300 Duathleten

Weit mehr als 300 Aktive aus Nordrhein-Westfalen sswie angrenzenden Ländern machten beim Duathlon mit. Unter traumhaften Bedingungen gingen die Sportlerinnen und Sportler an den Start. Malte Behr vom 1. Tri-Club Paderborn sicherte sich den Titel des NRW Meisters in 1:03:38. Die schnellste Frau auf dieser Strecke war Florentine Exner vom Triathlon Team Düsseldof in 1:14:34. Übrigens: Der nächste Duathlon ist für den 21. April 2024 geplant.