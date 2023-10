Tierrettung in Mettmann 30 Feuerwehrleute befreien Pferd aus Bachbett

Ein Pferd ist in einem Wald in Mettmann in ein ausgetrocknetes Bachbett gerutscht und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Das Tier geriet am Freitagnachmittag in dem unwegsamen Waldstück oberhalb der Meisenburg mit den Hinterläufen in das Flussbett, wie die Feuerwehr Mettmann am Samstag mitteilte. Sein Reiter scheiterte daran, den Hengst zu befreien.