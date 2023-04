Vielfalt in Mettmann Schüler des Berufskollegs gestalten Wand

Mettmann · So bunt wie das Motiv der Parkplatzmauer an der Johannes-Flintrop-Straße, so bunt und vielfältig ist auch das Mettmanner Leben. Gestaltet wurde die Wand von Berufsschülern.

05.04.2023, 11:05 Uhr

Vielfalt macht das Leben bunt, auch auf Parkplatzmausern. Foto: Valeska von Dolega