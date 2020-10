Sport und Gesundheit in Mettmann : Krafttraining für gute Haltung

Mettmann Gemäß aktueller Studien mangelt es vielen Teenagern an Bewegung. Damit sie auch in Zeiten der Pandemie fit bleiben, hat me-Sport für sie neue Konzepte erarbeitet.

Mittlerweile weist jedes zweite Schulkind eine Haltungsschwäche auf und die Hälfte der Teenager leidet an Wirbelsäulenbeschwerden. Da die Wirbelsäule nur im Wachstum noch in ihrer Form beeinflusst werden kann, müssen besonders die Eltern sensibilisiert werden, damit Haltungsprobleme rechtzeitig erkannt werden und durch Bewegung, Training und ggf. Physiotherapie gegengesteuert werden kann.

„Besonders Teens zwischen 13 und 15 Jahren, die sich im Schul- und Vereinssport nur bedingt wiederfinden und denen das Training im Fitnessstudio aus Altersgründen bis dato nicht möglich war, können nach einer vorherigen Haltungs- und Bewegungsanalyse mit dem Kraft- und Ausdauertraining starten“, sagt Marcel Fontein, Leiter des me-sport-Studioss. Nach einer individuellen Bestandsaufnahme werden Sportler unter Aufsicht an ein richtiges und individuell angepasstes Krafttraining herangeführt und in Theorie und Praxis gecoacht – Aufklärung über Anpassungseffekte, Wirkungsweisen und Risiken des Krafttrainings sind unerlässlich. Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen sich junge Leute noch stärker über Plattformen im Netz informieren, die eben nicht immer ausreichend sind, tut diese Information vor Ort Not. Mehr Infos auf der Homepage von me-Sport oder telefonisch via 02104-9578450.