Schulbeginn in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Fragezeichen zur Maskenpflicht

Mettmann Vor den Herbstferien hatte das Schulministerium NRW Lockerungen zur Maskenpflicht avisiert. Nur steigt die Inzidenz. Bleibt also alles wie es ist? Das Maskentragen hat sich längst an den Schulen etabliert, wie unsere Nachfrage zeigt.

Noch hat das Land Nordrhein Westfalen nicht entschieden, wie die Corona-Maßnahmen in den Schulen ab November aussehen sollen. Vor den Herbstferien verschickte das Schulministerium eine Mail an alle Schulen, in der sie eine Lockerung der Maskenpflicht ab November in Aussicht stellte. „Eine stetige Zunahme der Impfquote bei Schülerinnen und Schülern“ sei feststellbar, deshalb könnte die Maskenpflicht am Platz abgeschafft werden. Aber: 45 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der an Covid Erkrankten um 115 gestiegen. Vielleicht bleibt also zum Wohle aller doch alles, wie es derzeit ist.