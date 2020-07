Aus Sorge um die Teilnehmer : Metzkausen sagt Martinszüge ab

Keine Martinsumzüge gibt es 2020 in Metzkausen und der Innenstadt. Foto: dpa

Mettmann „Wir haben lange gehadert“, sagt Vanessa Witte vom „Verein Martinszug Metzkausen“. „Es ist unheimlich schade, aber wir haben die Fürsorge den Bürgern und Kindern gegenüber. Als Ehrenamtler können wir die Verantwortung nicht übernehmen.“ Abstandsregeln können unmöglich eingehalten werden, deshalb fallen die St. Martinszüge in der Innenstadt und in Metzkausen 2020 aus.

Es ist ein trauriger Anlass, der Christoph Schulze und Dirk Klotzky vom „Verein der Freunde des Martinszugs“ sowie Vanessa Witte, Vorsitzende, und Desiree Bruver-Leske, stellvertretende Vorsitzende vom Verein Martinszug Metzkausen zusammengeführt hat. Die Verantwortlichen der beiden Vereine haben es sich nicht leicht gemacht, aber schließlich stand die Entscheidung fest, in diesem Jahr die Martinszüge in Metzkausen und der Mettmanner Innenstadt abzusagen.

„Der Abstand lässt sich einfach nicht einhalten“, erklärt Christoph Schulze, „vor allem hier auf dem Markt ist es sehr eng“. Der Meinung ist auch Vanessa Witte: „Gerade bei der Aufstellung und zum Abschluss kann die Abstandsregelung nicht eingehalten werden. Allein bei der Weckmannausgabe ist es unmöglich.“ Für alle ist das eine traurige Nachricht, denn die Besucherzahlen der Martinszüge sprechen für die Beliebtheit dieser Tradition. In der Innenstadt kamen in der Vergangenheit weit über 1000 Menschen zusammen, in Metzkausen sind es gar 3000.