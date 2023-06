Soziales Miteinander in Mettmann Bei einem Teller Linsensuppe neue Kontakte knüpfen

Martha Vitzthum, die sich bereits in der Winterkirche engagierte, ist vom gemeinsamen Essen begeistert: „Hier komme ich mit Leuten ins Gespräch, deren Gesicht ich schon vorher kannte, aber sie vorher namentlich nicht zuordnen konnte. Jetzt kenne ich sie durch die Marktkirche persönlich.“ Des Weiteren sieht Gerhard Wegener, ehrenamtliches Mitglied, einen großen Mehrwert in dem Konzept: „Viele alte Menschen überleben ihre Partner. Hier treffen sie auf Gleichgesinnte.“ Jeder ist eingespannt - ein buntes und reges Treiben, das sich in der Kirche abspielt. Mattias Lask und Barbara Patten schenken an einem großen Tisch die Suppe aus, die Gerhard Wegener zuvor beim Krankenhaus abgeholt hat. „Fünfmal habe ich die Suppe bereits geholt“, erzählt er. Die Küche des Evangelischen Krankenhaus Mettmann kocht die Suppen. Keiner muss für das Essen bezahlen. Wer möchte, kann eine Spende geben, wovon die Tafel einen wesentlichen Teil bekommt.