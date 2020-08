Aus Mettmann für die ganze Welt : Mettmanner Design-Schmiede wird 125

Mettmann Vor 125 Jahren gründete ein gewisser Wilhelm Seibel eine nach ihm benannte Manufaktur. Die Bestecke, die hier gefertigt werden, zieren weltweit schön gedeckte Tische. In der sechsten Generation wird der Familienbetrieb geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rabea Gruber

Der Name Mettmann steht nicht nur für das Neandertal, für Kalkabbau und bergische Architektur, sondern auch für Besteck. In sechster Generation fertigt die Familie Seibel in der Kreisstadt Besteck an, gekauft wird es von Design-Fans auf der ganzen Welt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 125-jähriges Bestehen. Und wären nicht Lockdown und pandemiebedingte Auflagen gewesen, würde dieser Geburtstag groß gefeiert.

Angefangen hat alles mit der Britanniawarenfabrik W. Seibel. Wilhelm Seibel I. gründete sie im Juni 1895. 15 Jahre später war die Fabrik bereits auf 240 Mitarbeiter angewachsen, 1911 wurde das Zweigwerk im hessischen Ziegenhain, heute ein Stadtteil von Schwalmstadt, eröffnet. Der internationale Durchbruch kam dann 1936. „Da haben wir das Besteck für die Olympischen Sommerspiele gestaltet“, berichtet Unternehmenssprecher Ulrich Schlaf. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stieg die Auftragslage zunächst stetig an – so wuchs die Belegschaft auf 1000 Mitarbeiter. Dann folgte der Einbruch: „Durch den Anstieg der Importe ist die Firma fast zugrunde gegangen“, erzählt Schlaf. Vor allem in Spanien und Japan saß starke Konkurrenz. Bis in die 60er Jahre schlossen 90 Prozent der deutschen Besteckfabriken.

INFO Familienbetrieb mit Tradition Zeichen Das Seibel-Logo, ein vierblättriges Kleeblatt, steht für die vier Söhne des Firmengründers. Heute findet man das Mettmanner Besteck nicht nur auf Tischen, sondern auch im Deutschen Klingenmuseum Solingen sowie im Metropolitan Museum of Art in New York, Amerika.

Dass die Firma Seibel keine von ihnen wurde, lag an einer bestimmten Entscheidung: Statt auf Massenproduktion habe man sich in Ziegenhain auf Designbestecke fokussiert, erklärt Schlaf. Mit der Besteckserie „Mono A“ des Designers Peter Raacke wurde das Unternehmen weltberühmt. 1984 wurde die „Mono“-Produktion aus Ziegenhain nach Mettmann verlegt. Seitdem hieß das Unternehmen Mono-Metallwarenfabrik Seibel, seit 2014 schlicht Mono.

Von der Produktion über den Versand bis zur Verwaltung finden heute alle Arbeitsschritte auf rund 2000 Quadratmetern in Mettmann statt. „Aktuell beschäftigen wir 25 Mitarbeiter“, sagt der Unternehmenssprecher. Damit ist die Zahl in den vergangenen 15 Jahren deutlich gesunken: 2006 waren es noch 45 Mitarbeiter. In dem Jahr übernahm die Firma den Solinger Besteckhersteller Pott inklusive aller Mitarbeiter. Seitdem seien einige Kollegen in Rente gegangen, sagt Schlaf. Außerdem hätten nicht alle der ehemaligen Pott-Arbeiter mit nach Mettmann umziehen wollen.