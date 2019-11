Polizei Mettmann erhielt Bekennerbrief : Mann tötet Ehefrau, Mutter und sich selbst

Wülfrath Durch einen Brief verständigt ein 60-Jähriger die Polizei über mehrere Morde, die er begangen habe. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Das Motiv ist bislang unklar.

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Donnerstag feststellte, sind in einem Haus in Wülfrath drei Menschen ums Leben gekommen. Am Donnerstagnachmittag erreichte die Kreispolizeibehörde Mettmann per Post ein Brief eines 60-jährigen Wülfrathers. Der Absender teilte mit, er habe bereits am 7. November seine 57 Jahre alte Ehefrau sowie seine 87-jährige Mutter und auch den Hund der Familie erschossen. In dem Brief kündigte der Absender auch seinen eigenen Suizid für den 11. November an.