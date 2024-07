Leben in Mettmann Mangel bestimmt auch das neue Kita-Jahr

Mettmann · In Obschwarzbach gab es Verzögerungen am Bau. In der Karpendelle kann eine geplante Kita nicht gebaut werden, weil der Hochwasserschutz dagegen spricht. Bis auf weiteres hat die Stadt 90 Betreuungsplätze zu wenig.

30.07.2024 , 08:00 Uhr

Beim Spatenstich an der Sudetenstraße gab es tatkräftige Hilfe von einigen Kindergartenkindern. Nach Bauverzögerungen rechnet die Stadtverwaltung jetzt damit, dass die Kita Obschwarzbach im November mit drei Gruppen arbeiten kann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer