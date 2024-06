Stromausfall in Mettmann-Metzkausen Manche hatten erst nach fünf Stunden wieder Energie

Nach der blauen Stunde kam am Freitag die dunkle Stunde in Mettmann: Kurz vor 21 Uhr gingen in Teilen von Metzkausen die Lichter aus. Das berichten Leser unserer Zeitung und vermissen Informationen des Stromversorgers Westnetz. Denn bei manchen Haushalten kam der Strom erst gegen zwei Uhr am nächsten Morgen zurück. Da machten sich einige bereits Sorgen um die Bestände in ihren Tiefkühltruhen. Glücklich schätzte sich, wer sein Mobiltelefon kurz zuvor geladen hatte. Und mit einer warmen Dusche am letzten Arbeitstag der um Fronleichnam verkürzten Arbeitswoche wurde es auch nichts.