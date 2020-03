Alltag mit Corona : Mailen Sie uns neue Sichtweisen

Mettmann (arue) Es war ein Bild mit königsblauem Himmel. Mehr nicht. Doch dieses Bild löste beim Betrachter etwas aus. „Ich habe noch nie den Himmel ohne Flugzeuge gesehen“, schrieb jetzt eine Anna-Lisa bei Facebook und postete dazu ein Foto mit leerem Himmel.

Und der Betrachter dachte: „Stimmt.“ Denn wann sah man zuletzt Kondensstreifen? Und sind die Vögel dank des verringerten Straßenverkehrs jetzt nicht viel besser zu hören? Corona entschleunigt uns. Mailen Sie uns doch an mettmann@rheinische-post.de Ihre Fotos von dem, was Sie jetzt tun – von Spaziergängen, Wandertouren, dem Garten oder von Wahrnehmungen, die jetzt anders sind, und schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu. Wichtig: Name, Adresse, Telefonnummer für Rückfragen. RP-Foto: Köhlen