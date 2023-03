Kriminalität in Mettmann Männer-Trio soll 16-Jährige festgehalten und Helfer verletzt haben

Soviel weiß die Polizei bislang: Eine 16-jährige Mettmannerin war am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu Fuß unterwegs. In Höhe des Hauses Leyer Straße 11b sah sie drei Männer, die an einem Fahrzeug standen. Als sie an den Unbekannten vorbeigehen wollte, zog einer der Männer an ihrer Kapuze und hielt sie am Arm fest. Die Jugendliche wehrte sich daraufhin. Zeitgleich nahm ein bis dahin unbeteiligter junger Mann die Situation wahr und eilte der Jugendlichen zur Hilfe.