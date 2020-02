Bürgerbeteiligungsportale der Städte : Mängel bald per App melden

Mettmann In Mettmann laufen Tests für die mobile Version des städtischen Beschwerdeportals, das Erkrath bereits anbietet.

Seit 2014 in Mettmann im Einsatz, hat sich der klassische Mängelmelder längst etabliert. Häufige Themen sind im Winter schadhafte Gehwege und Straßen mit Schlaglöchern, berichtet Thomas Lekies aus dem Büro des Bürgermeisters. „Ansonsten reicht das Spektrum von Hecken, die in Gehwege hineinragen, über Fahrzeuge, die ohne Zulassung auf Parkplätzen stehen bis hin zu wilden Müllkippen.“ Er muss es wissen, denn zunächst landen Meldungen via Mängelmelder bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Von dort werden sie sofort nach Eingang an die zuständige Stelle in der Verwaltung weitergeleitet. „Wo die Stadt helfen kann, wird sie schnell tätig“, erklärt Lekies. Schlaglöcher etwa beseitigt das Team des Baubetriebshofs. Handelt es sich aber um Mängel auf privaten Grundstücken, kann die Stadt nichts tun. Derzeit wird außerdem die App namens „tellme Mängel“ für den Einsatz geprüft.