Kreativangebot in Mettmann Mädchentag mit Workshops und Hop-on-Angeboten

ARCHIV - Kinder spielen und basteln am 12.01.2016 in Berlin in einer Kindertagesstätte in Friedrichshain. Der Berliner Senat und mehrere Verbände haben sich auf die künftige Kita-Finanzierung in der Hauptstadt geeinigt. (zu «Berliner Senat und Verbände einig über künftige Kita-Finanzierung» vom 20.12.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Foto: Kay Nietfeld