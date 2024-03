Leben in Mettmann Die Stadt macht sich frühlingsfein

Unter dem Motto „Wir in Mettmann – für eine saubere Stadt“ organisiert die Stadtverwaltung wieder einen städtischen Frühjahrsputz. Wer ist dabei? Ab Samstag, 16. März, sind alle Bürgerinnen und Bürger, Einzelpersonen, Gruppen oder Familien, Vereine und Organisationen aufgerufen, in ihrem Wohnumfeld oder in selbst gewählten Bereichen Dreck und Unrat einzusammeln und mitzuhelfen, dass Mettmann noch liebens- und lebenswerter wird.