Engagiert in Mettmann : Behindertenbeauftragte Mabel Stickley

Engagiert in Mettmann

Mable Stickley soll ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt Mettmann bleiben. Der Rat entscheidet darüber am 15. Dezember. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Eine schöne Bestätigung für die engagierte Mettmannerin: Sie soll im Ehrenamt bleiben für Menschen, die mit Problemen leben müssen.

Zwar muss der Stadtrat noch sein Votum abgeben, der Haupt- und Finanzausschuss sprach sich in seiner vergangenen Sitzung bereits einstimmig für Mabel Stickley als ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Kreisstadt Mettmann aus. Eine schöne Bestätigung für die engagierte Mettmannerin. Obwohl der Name englisch ist: Mabel Stickley „ist und bleibt das Mädchen vom Kaldenberg und damit eine Aule Mettmannerin“, wie sie nicht ohne Stolz sagt.

Gelernt hat sie im Einzelhandel und „auf meiner Urkunde steht noch, dass ich ein Kaufmann bin“, amüsiert sie sich über diese männliche Bezeichnung. Ziemlich spät, mit etwa 49 Jahren, begann sie ein Abendstudium für psychologische Beratung. Seitdem ist sie ehrenamtlich im Dienst für andere. Ihre Tätigkeiten beschränkt sich nicht nur auf die Seniorenarbeit, ausdrücklich begrüßt etwa die „Jute Stuw“ auch Menschen mit Demenz. Als Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft Kreis Mettmann bietet sie drei Mal in der Woche Betreuungsnachmittage in der Geschäftsstelle an, zu deren festen Bestandteilen das Gedächtnistraining gehört und einmal wöchentlich leitet sie die Beratung von Angehörigen dementer Menschen.