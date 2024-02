Ernährung in Mettmann Pädagogen vertiefen Ernähungsbildung

In einer Weiterbildung ließen sich jetzt 16 pädagogische Fachkräfte auf die Umsetzung in ihrer Kita vorbereiten. Das Programm basiert auf sechs Kurseinheiten, in denen Kinder Lebensmittel mit all ihren Sinnen entdecken und genießen, jede Menge über die Vielfalt unserer Lebensmittel lernen und zum Abschluss sogar ein Buffet für ihre Eltern selbst herstellen. Das macht sprichwörtlich Schule und vermittelt den Jüngsten, Lebensmittel als Mittel zum Leben zu begreifen.