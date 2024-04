Kultur in Mettmann Literatur inspiriert eine Ausstellung im Kunsthaus

Roswitha Müller-Krüger hat auf einem das Bild dominierenden, weißen Wollknäuel eine schemenhafte, rote Frauenfigur gesetzt, und so deren vergeblichen Versuch dargestellt, sie zu binden. In Werner Rutz Bleistiftzeichnung sind Bauwerke auf der Oberfläche eines durchbrochenen, aber als Knäuel interpretierbaren Erdenrunds zu sehen. „Mich haben einmal Schüler bei einer Ausstellung gefragt, ob denn der Faden in der linken Ecke einer ist, der sich auf- oder abwickelt“, berichtete Rutz schmunzelnd und fügt hinzu: „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber ich habe in seinem Verlauf den des Rheins auf der Höhe von Düsseldorf als Vorbild genommen.“ So können beide Künstler mehr als nur eine Geschichte zu der Symbolik, die sich auf ihren Kunstwerken findet, erzählen.