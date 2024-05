Gemeinnützigkeit in Mettmann Die Löwen geben 18.000 Euro für die Kinderhospizarbeit

Die gute Nachricht lautet: Im Dezember wird es wieder den beliebten Adventskalender des Lions-Klubs Mettmann-Wülfrath geben. Die Gestaltung ist bereits in Vorbereitung. Derweil hat der Adventskalender 2023 just seinen Abschluss gefunden: mit der Spendenübergabe an die drei begünstigten Hospizvereine aus der Region. „Das ist eine absolute Ausnahme, dass wir den Spendenbetrag zu gleichen Teilen auf drei Empfänger splitten“, sagt Lions-Präsident Kevin Bäßler. Und Jürgen Jülich, bei den Lions verantwortlich für den Kalender, ergänzt: „Es geht uns auch um Anerkennung für die Kinderhospizarbeit.“