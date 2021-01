Erster Schneefall : Bus verunfallt im Neandertal

Mettmann Um 9.45 Uhr kam es zu einem Unfall eines Linienbusses auf der Talstraße. Der nicht mit Fahrgästen besetzte Bus kam während einer Leerfahrt von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum und mehreren Verkehrsschildern zusammen. Während des Unfalls wurde die Talstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie eigentlich in jedem Winter sorgte der plötzlich einsetzende Schneefall für einen Unfall im Neandertal . In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 17. Januar, war es diesmal ein Linienbus, der verunglückte.

Durch die Feuerwehr Mettmann wurde dann die Seitentür des Linienbusses geöffnet, sodass der der Busfahrer das Fahrzeug verlassen konnte. Anschließend wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst versorgt und in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden, handelte es sich bei der Dienstfahrt um eine sogenannte Leerfahrt. Für die Zeit des Einsatzes musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden und war so weder in Richtung Mettmann noch durchs Neandertal passierbar. Über die Höhe des Schadens sowohl an dem Fahrzeug als auch an den Schildern und Baum wurden noch keine Angaben gemacht.