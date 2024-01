Leben in Mettmann Lina und Liam waren 2023 die beliebtesten Kindernamen

Lina und Liam waren 2023 die beliebtesten Kindernamen für Neugeborene in Mettmann. Das geht aus der Jahresstatistik des Standesamtes hervor. Auf dem zweiten Platz landeten bei den Mädchen die Namen Emilia, Johanna, Lia, Louisa und Mila, bei den Jungen war es der Name Theo. An dritter Stelle waren es Charlotte, Elisa, Emily, Emma und Sophia sowie Lio und Mohammad.