Klimaschutz trifft Fitness Mettmann liegt zur Halbzeit vorn beim Stadtradeln

Spitzenreiter in Mettmann ist zurzeit das Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG), das auf 20.008 Kilometer kommt, gefolgt von der Gesamtschule mit 18.674 Kilometern und dem Konrad-Heresbach-Gymnasium (KHG) mit 11.324 Kilometern. Damit trägt das HHG das Gelbe Trikot im gesamten Kreis Mettmann – als das Team mit den meisten Kilometern. Wenn alle Radlerinnen und Radler weiterhin so in die Pedale treten wie bisher, könnte es in diesem Jahr klappen mit dem ersten Platz. Nathalie Villière jedenfalls nimmt die gute Zwischenbilanz als Ansporn für alle.