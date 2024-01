Politik in Mettmann Liberale laufen sich für Europawahl warm

Mettmann/Berlin · In diesem Sommer findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Etwa 66 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland und 400 Millionen Bürger in allen EU-Mitgliedsstaaten sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wie sich die Liberalen darauf vorbereiten.

30.01.2024 , 12:12 Uhr

Der Mettmanner Landtagsabgeordnete Dirk Wedel war jetzt als Deegierter in Berlin dabei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In Vorbereitung auf die Europawahl fand jetzt der Europaparteitag der Freien Demokraten in Berlin statt. Aus dem Kreis Mettmann waren vier Mitglieder als Delegierte entsandt: der Mettmanner Landtagsabgeordnete Dirk Wedel, das Erkrather Ratsmitglied Leonard Kern-Wagner, Kreisvorsitzender Alexander Steffen aus Ratingen sowie der Langenfelder Europaabgeordnete Moritz Körner. Zur Spitzenkandidatin der Freien Demokraten wurde Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus der Landeshauptstadt Düsseldorf mit 90 Prozent gewählt. Besondere Freude herrschte bei den Liberalen im Kreisverband Mettmann darüber, dass der aus den eigenen Reihen stammende Moritz Körner mit 93 Prozent der Stimmen erneut auf den aussichtsreichen Listenplatz 4 gewählt wurde. Körner ist derzeit Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie im Haushaltsausschuss des Europaparlamentes. Seit 2022 ist er zudem Generalsekretär der NRW-Liberalen. Bei der Zusammenkunft aber ging es nicht allein um Listenplätze und Kandidaturen. Bei der Zusammenkunft wurde auch ein umfassendes Europawahlprogramm erstellt. „Wir sind sowohl inhaltlich als auch personell gut auf die Europawahl vorbereitet“, fasst Kreisvorsitzender Alexander Steffen Generelles zusammen. Die Liberalen sind „große Freunde der Idee der Europäischen Union“. Große Herausforderungen wie die Migrationskrise oder die Sicherheit des Kontinents lassen sich für sie nicht rein nationalstaatlich lösen. „Für uns soll Europa in den großen Fragen stark sein und kleinere Aufgaben den Mitgliedstaaten überlassen.“ Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Moritz Körner werden „zwei unserer Besten nach Brüssel“ geschickt und haben das „Glück, dass beide Personen auch aus unserer Region kommen. Wir freuen uns auf den Wahlkampf." Für Marie-Agnes Strack-Zimmermann bleibt es im Kreis Mettmann spannend. Samstag ist sie beim Neujahrsempfang der Liberalen in Hilden zu Gast und möchte den Abend nutzen, die Mitglieder auf den Wahlkampf einstimmen.

(von)