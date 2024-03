Bildung in Mettmann Letztes Votum für den Antrag auf eine Mehrklasse am HHG

Die Mehrklassenbildung am Heinrich-Heine-Gymnasium mit Beginn des nächsten Schuljahres 2024/25 – kommt sie? Oder kommt sie nicht? Diese Fragen sind auch am Ende der Sonderratssitzung am Dienstagabend offen. Denn es entscheidet die Bezirksregierung Düsseldorf. In außergewöhnlicher Einigkeit haben sich aber alle Parteien und Wählergemeinschaften an die Seite der Metzkausener Schule und der Eltern gestellt. Bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen wurde die Verwaltung beauftragt, den Antrag auf eine Mehrklassenbildung bei der Bezirksregierung Düsseldorf zu stellen.