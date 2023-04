Trauer in Mettmann Letztes Geleit für Johannes Henning

Johannes Henning wurde für seine zahlreichen Verdienste mit dem Silbernen Verdienstkreuz, dem Hohen Bruderschaftsorden und dem Sebastianus Ehrenkreuz ausgezeichnet. „Unsere Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft 1435 e.V. Mettmann und vor allem das Offizierscorps verlieren mit „Hans“ Henning einen mit Leib und Seele engagierten Schützenkameraden, der uns bis zuletzt immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, die wir in unsere Gebete einschließen wollen“, so Brudermeister Daniel Gebauer. Die heilige Messe fand am Dienstag ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Thomas Morus statt. Wortgottesdienst und Beisetzung folgten um 11.30 Uhr auf dem Friedhof Lindenheide.