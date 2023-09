Wasserwerke-Festival Harfenzauber und eine richtig gute Geschichte

INFO

Idee Das erste sozio-kulturelle Kunst-Event, initiiert von Dagmar Grotendorst und Susann Bürger, wird noch bis zum 10. September fortgesetzt.

Schau In Kooperation mit dem Freundeskreis Stadtbücherei hatte die VHS im Vorfeld einen Fotokursus angeboten. Die Ergebnisse sind in einer Ausstellung in der Stadtbibliothek zu sehen. Eröffnung von „Fokus Wasser“ ist Samstag, 9. September, 10.30 Uhr.

Sound Klanginstallation und Wasserprojektion zeigt Aktionskünstler Zoran Velinov in der Höhle Neandertal No 1, Erkrath, Sonntag, 10. September von 13 bis 17 Uhr.

Abschlusskonzert Als sogenanntes Aquaree will Musiker und Instrumentenbauer Sascha Reckert Sonntag, 10. September, mit „Water and Tears“ in der Evangelischen Kirche, Freiheitstraße von 18 bis 19.30 Uhr begeistern.

Zukunft Geht es nach den Initiatorinnen, würde das Festival nun nach seinem Auftakt alle zwei Jahre im Wechsel mit den „Klang.Räumen.Oberstadt“ in Mettmann stattfinden.