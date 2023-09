Gesundheit in Mettmann Legionellenbefall in der Grundschule am Neandertal

Mettmann · Erneuter Legionellenbefund in Mettmann: Dieses Mal betrifft es die Gemeinschaftsgrundschule am Neandertal. Dort konnte zwei Tage lang in der Mensaküche nicht gekocht werden.

14.09.2023, 17:06 Uhr

In der Grundschule am Neandertal gibt es Legionellenalarm. In der Küche ist eine Warmwasserleitung betroffen. Foto: Dietrich Janicki

Legionellenalarm im Küchenbereich der Gemeinschaftsgrundschule am Neandertal: Bei einer routinemäßig durchgeführten Kontrolle ist in dem für Schülerinnen und Schüler nicht zugänglichen Bereich am Dienstagabend die Warmwasserleitung eines Spülbeckens aufgefallen. Das teilt die Stadt mit. Der Wert habe bei 1600 KBE je 100 Milliliter gelegen. KBE ist die Abkürzung für „koloniebildende Einheiten“. Da es sich nicht um eine „aerosolbildende Entnahmestelle“ handele, an der Wasser wie etwa in einer Dusche vernebelt wird und der Wert unterhalb von 10.000 KBE/100 ml liege, habe keine akute Gesundheitsgefahr für Personen bestanden, die mit dem Wasser in Kontakt gekommen sind. Experten sagen, ab mehr als 1000 KBE/100 ml sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ab dem Gefahrenwert von mehr als 10.000 KBE/100 ml sind Sofortmaßnahmen wie ein Benutzungsverbot oder der Einsatz von Filtern auf den Wasserhähnen notwendig. Die Gemeinschaftsgrundschule am Neandertal sei sofort informiert worden. Sie habe das Wasser in dem betroffenen Bereich abgesperrt. Gemeinsam mit dem Kreisgesundheitsamt habe die Abteilung Schulverwaltung die weiteren Maßnahmen abgestimmt. So wurde ein zusätzliches Spülbecken mit einer eigenen Wasserzufuhr installiert. Betroffen ist nur die Warmwasserleitung des einen Spülbeckens. Alle weiteren Wasserleitungen sind nicht von Legionellen betroffen. Sicherheitshalber sei der Mensabetrieb am Mittwoch und Donnerstag ausgesetzt und auf gelieferte Speisen für die Kinder zurückgegriffen worden, die nicht in der Schulküche zubereitet werden mussten. Ein sicherer Mensabetrieb sei jetzt mit Installation des neuen Spülbeckens und dem Absperren der betroffenen Wasserleitung gewährleistet. Ein Informationsschreiben wurde an die Schule verschickt und werde an die Eltern weitergegeben. Die befallene Wasserleitung wird entsprechend eines mit dem Kreisgesundheitsamt erarbeiteten Konzeptes gespült. In Kürze sollen neue Proben gezogen werden. Anschließend dauere es 14 Tage, bis die Proben ein aussagekräftiges Ergebnis liefern.

(dne)