Digitalisierung in Mettmann Leerer Fördertopf stoppt Glasfaserausbau

Der Ausbau des Glasfasernetzes in den Außenbereichen der Stadt kommt nicht so schnell voran, wie ursprünglich gedacht. Das teilte Bürgermeisterin Sandra Pietschmann am Dienstag dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung mit. Leider habe der Projektträger der Stadt mitgeteilt, dass die Fördermittel des Bundes nahezu erschöpft seien. Die nächste Chance, einen Förderantrag zu stellen, sehe die Beratungsfirma im Herbst 2024.