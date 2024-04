Schulwegsicherheit auf der Florastraße Wenn Platz und gute Ideen knapp sind

Auf deutlich mehr Interesse als erhofft und erwartet stießen die geplanten Veränderungen auf der Florastraße (Gesamtkosten 86.000 Euro) beim Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen. Mehr als 70 Gäste folgten am Dienstagabend der Einladung in den Ratskeller. Im Mittelpunkt der Kritik standen jene 300 Meter Florastraße zwischen Hasseler Straße und Heimsang. Dort soll in Fahrtrichtung Peckhaus ein Fahrradstreifen am rechten Fahrbahnrand entstehen. So sollen diese 300 Meter für radelnde Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums sicherer werden. Die Krux: Mindestens 19 Parkplätze müssten für den Radweg entfallen, die von Kunden und Mitarbeitenden der dortigen Ladenzeile und des Ärztezentrums genutzt werden. Der so geschaffene Radstreifen wäre extrem kurz. Ab Heimsang müssten sich die Radelnden den Platz auf der schmalen Florastraße wieder mit dem gesamten Autoverkehr teilen.