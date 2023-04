Politik in Mettmann Landrat prüft Zustandekommen des Haushalts 2023

Der M.U.T.-Fraktionsvorsitzende André Bär hatte darauf hingewiesen, dass die Kämmerin Veronika Traumann in der Haushaltssitzung zunächst einen Jahresfehlbetrag präsentiert habe und anschließend bei der Grundsteuererhöhung die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzepts eine entscheidende Rolle gespielt habe. André Bär schildert es so: „Erst nach der Entscheidung erklärte die Verwaltung auf meine Nachfrage, dass es aufgrund veränderter Investitionsauszahlungen zu einer Verbesserung der Zinsaufwendungen in Höhe von etwa 200.000 Euro kommt.“ Bär vermutet, dass der Beschluss über die Grundsteueranhebung ansonsten anders ausgefallen wäre.