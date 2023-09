Sicherheit im Kreis Mettmann Diese Senioren sind eine große Unterstützung

Dieses große Engagement verdient ein Dankeschön, welches Landrat Thomas Hendele mit einem großen Dankeschön-Tag für alle ASS!e initiiert hatte. „Dieses besondere ehrenamtliche Engagement beeindruckt mich zutiefst. Mit dem Dankeschön-Tag möchten wir verdeutlichen, wie sehr wir die Arbeit der ASS!e schätzen“, so der Landrat. In den Räumlichkeiten der erst 2021 eröffneten Feuerwehrschule, in der zudem die Kreisleitstelle als auch die Polizeileitstelle untergebracht sind, wurden 55 Mitglieder herzlich von Bezirksbrandmeister Mirko Braunheim und seinem Stellvertreter, Daniel Roßmeier, sowie der Direktionsleiterin der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann, Kriminaldirektorin Annette Henning, begrüßt.