Bürgernahe Politik in Mettmann : Fragen der Mobilität beschäftigen Bürger

Bürgernahe Politik in Mettmann

Ein Bürgerbus wie hier mit Fahrer Wolfgang Peter in Erkrath soll bald auch durch Mettmann fahren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Im Bürgerausschuss wurden Themen zu Fahrradspuren, E-Ladestationen sowie Behindertenfreundlichkeit debattiert.

Laut Paragraf 24 der Gemeindeordnung NRW hat jeder Bürger das Recht, Anregungen an den Stadtrat zu stellen, sofern diese schriftlich mindestens drei Wochen vor einem Sitzungstermin eingereicht werden. In Mettmann ist es der Bürgerausschuss, der diese Anregungen in erster Instanz entgegennimmt. Der Antragsteller hat die Gelegenheit, dem Ausschuss sein Anliegen vorzutragen und zu begründen, bevor die Politik darüber diskutiert und schließlich einen Beschluss fasst.