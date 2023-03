Verwaltung in Mettmann Die „Zeitenwende“ im Rathaus

So einfach will der Vorsitzende des Ausschusses für strategische Stadtplanung, Fabian Kippenberg (CDU) den „Herrn Merkel“ des Mettmanner Rathauses nicht aus der letzten offiziellen Ausschusssitzung seiner Amtslaufbahn entlassen. Schließlich endet eine Ära. 32 Jahre, 5 Monate und 8 Tage waren Planung, Bau und Betrieb in Mettmann untrennbar mit einem Mann verbunden: Kurt-Werner Geschorec. Nun übernimmt Tobias Janseps. Und es scheint so, als habe Geschorec am liebsten still und leise die Türen im Rathaus hinter sich zumachen wollen. Ansprachen und Rückblicke und Blumen – all das wollte Kurt-Werner Geschorec nicht. Rückblicke und Artikel in unserer Zeitung auch nicht. Zumal sein langjähriger Mitarbeiter Ralf Bierbaum nach 31 Jahren, 1 Monat und 8 Tagen ebenfalls zum letzten Mal im Ausschuss sitzt. Die beiden waren ein gutes Team.