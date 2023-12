Kultur in Mettmann Die Kids musizieren im Kunterbundorchester

Der Mensch braucht Musik – davon ist Martina Menzel, Lehrerin an der Grundschule Am Neandertal und Betreuerin des JeKits-Programms an ihrer Schule, zutiefst überzeugt. Sie kann aus pädagogischer Sicht eindrucksvolle Beispiele berichten. Manches Kind, das im normalen Schulunterricht auffällig ist, den Unterricht stört, ist hier beim Musizieren wie ausgewechselt: Der Mensch braucht Musik!